Cristiano Ronaldo (37) kann es kaum fassen! Nicht nur auf dem Rasen ist der Fußballstar eine Legende. Auch in den sozialen Medien macht dem Portugiesen so schnell keiner etwas vor. Mit über 400 Millionen Followern ist der Kicker der erfolgreichste Mensch auf Instagram. Einzig der Account der Plattform selbst hat noch mehr Abonnenten. Aus diesem Grund wandte sich Cristiano nun mit emotionalen Worten an seine Fans!

In einem Instagram-Video sprach der 37-Jährige seinen über 400 Millionen Abonnenten Dank aus. "Wow, was für eine Zahl!", zeigte sich der werdende Sechsfachvater beeindruckt. Dieser Meilenstein scheint selbst den mehrfachen Weltfußballer zu überwältigen. "Es ist fantastisch, was für ein großer Moment für mich. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Macht weiter so", hielt Cristiano fest.

Der Stürmer hält auf Instagram so manchen Rekord. Neben den meisten Followern postete er 2021 auch das Bild mit den meisten Likes. Die Schwangerschaftsverkündung seiner Partnerin Georgina Rodriguez (28) gefiel mehr als 32,3 Millionen Menschen. Bereits 2020 hatte der Sportler mit einem Foto mit dem verstorbenen Diego Maradona (✝60) für das meistgelikte Foto gesorgt.

