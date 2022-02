Er hat einen neuen Rekord aufgestellt! Cristiano Ronaldo (37) ist im Netz sehr aktiv. Dort lässt er die Fans nicht nur an seinen sportlichen Erfolgen und seinem Training teilnehmen, sondern gibt auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben. Oft teilt der Fußballer Bilder aus dem Urlaub, von seinen vier Kindern oder seiner schwangeren Freundin Georgina Rodriguez (28). Diese Mischung kommt bei den Usern offenbar extrem gut an: Cristiano hat jetzt als erster Mensch 400 Millionen Abonnenten auf Instagram erreicht!

Damit ist Cristiano mit gehörigem Abstand die erfolgreichste Person auf der Plattform. Und sein Account wächst extrem schnell: Im September 2021 hatte der Fußballstar erst 237 Millionen Fans! Die Rekordmarke knackte er jetzt mit einem gemeinsamen Geburtstags-Schnappschuss mit seiner Freundin. Nur Instagram selbst hat mehr Follower, nämlich 469 Millionen. Als zweiterfolgreichste natürliche Person liegt Kylie Jenner (24) mit 309 Millionen Followern aktuell noch deutlich hinter Cristiano.

Natürlich erhält der Sportler dank seiner großen Fanbase auch regelmäßig Millionen von Likes auf seine Posts: Sowohl 2020 als auch 2021 stammten die meistgelikten Bilder von seinem Profil. Im letzten Jahr war es das Foto zur Schwangerschaftsverkündung seiner Freundin, auf dem die beiden die Ultraschallbilder ihrer Zwillinge in die Kamera halten – dieser Post gefiel 32,3 Millionen Menschen.

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Gerogina Rodriguez im Februar 2022

Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo, Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de