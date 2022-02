Channing Tatum (41) bekommt einfach nicht genug vom Strippen! Der Schauspieler, der auch ausgebildeter Tänzer ist, gab erst vor Kurzem die Fortsetzung der Erfolgsreihe Magic Mike bekannt. Nach zwei erfolgreichen Filmen soll dieses Jahr der dritte Teil erscheinen. Channing wird dabei wieder die Hauptrolle des Strippers Mike übernehmen. Doch der Schauspieler scheint noch weitere Pläne für die Zukunft seiner Stripper-Rolle zu haben...

Obwohl es eigentlich keine Fortsetzung des Stripper-Films geben sollte, einigte Channing sich mit Regisseur Steven Soderbergh (59) und Autor Reid Carolin (40) auf einen neuen Teil. Doch das scheint dem 41-Jährigen nicht zu reichen. "Der einzige Film, von dem ich gesagt habe, dass ich ihn machen würde – bevor wir uns für diese Version entschieden haben – war die Grumpy-Old-Men-Version, wenn wir 70 sind", scherzte Channing in einem Interview mit IndieWire. "Wenn wir 70 sind, möchte ich das Team auf jeden Fall wieder zusammenbringen", philosophierte er über die Zukunft des Stripper-Gespanns.

Noch gibt es keinen offiziell Termin für "Magic Mike's Last Dance". Doch laut Channing wird es "der Super Bowl unter den Stripperfilmen." Die Fans können also gespannt auf die Fortsetzung sein. Und wer weiß: vielleicht gibt es Channing auch noch in 30 Jahren oberkörperfrei und die Hüfte kreisend auf einer Bühne.

CapitalPictures / ActionPress Amber Heard und Channing Tatum in "Magic Mike XXL"

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Getty Images Channing Tatum und Matthew McConaughey im Juli 2012

