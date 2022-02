Bald fliegen wieder die Klamotten und die Dancemoves werden ausgepackt! Ende des letzten Jahres gab Channing Tatum (41) bekannt, dass es einen drittel Teil von "Magic Mike" geben wird. Der sympathische Stripper Mike Lane hat bereits in den ersten beiden Filmen nicht nur Frauenherzen höherschlagen lassen. Umso schöner, dass es jetzt eine Fortsetzung des Stripperfilms geben wird – in diesen Teil gab Channing jetzt die ersten Einblicke.

Am Dienstag war der Hottie zu Gast in Jimmy Kimmels (54) Late-Night-Show Jimmy Kimmel Live! und gab bereits einen kleinen Vorgeschmack, worauf sich die Fans im dritten Teil von "Magic Mike" freuen können: Der neue Teil des Megahits soll der "Superbowl der Stripperfilme" werden. "Ich möchte wirklich, dass die Profis, die besten Tänzer der Welt, einfach loslegen", visualisierte der 41-Jährige seine Vorstellungen.

Das war auch eine der zwei Bedingungen, die der Schauspieler für sein Mitwirken an einem dritten Teil hatte. Hinzu kommt, dass Channing eine starke weibliche Hauptfigur wollte. "Wir haben in den ersten beiden Filmen eine Menge gemacht, aber ich habe gesagt, dass ich den dritten Film machen werde", erläuterte der "21 Jump Street"-Darsteller. Allerdings nur, wenn eine seiner beiden Forderungen erfüllt werde. Das ist wohl der Fall, denn Channing verrät, er sei bereits in der Produktion für den Film und probe seine Tanzschritte.

Anzeige

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Anzeige

ActionPress "Magic Mike XXL", 2015

Anzeige

Getty Images Channing Tatum im Dezember 2019 in Melbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de