Tausende Follower und doch nicht erkannt – dieses Schicksal ereilte nun Leon Machère (29)! Der YouTuber ist zurzeit in der zweiten Staffel von Kampf der Realitystars dabei und will unter der Sonne Thailands den Gewinn einsacken. In der ersten Folge traf der Nachwuchs-Rapper auf seine prominenten Mitstreiter. Und dabei kam es zu einem ziemlich unangenehmen Moment – denn keiner seiner Mitbewohner erkannte Leon!

Claudia Obert (59), Jenefer Riili, Narumol, Walther Hoffmann (61) und Tim Kühnel hatten es sich in der Auftaktfolge bereits in der Sala bequem gemacht, als Leon eintraf. Während sich die anderen Promis zuvor alle erkannten, standen ihnen bei der Ankunft des Web-Comedians die Fragezeichen ins Gesicht geschrieben: "Bei welcher Show warst du? Dein Gesicht kommt mir bekannt vor", fragte Love Island-Hottie Tim seinen Kollegen. Erst nachdem sich Leon vorgestellt hatte, ratterte es bei den übrigen Stars: ​"Da dachte ich mir dann schon: Ok, wow, dass der hier ist!", erklärte Jenny.

Leon dürfte von dieser Unkenntnis doch etwas überrascht gewesen sein. Immerhin folgen dem Prank-Star auf Instagram über 500.000 Menschen – und auch sein Song "Copacabana" dürfte vielen Menschen ein Begriff sein. 2018 veröffentlichte Leon das Lied, das binnen weniger Tage zum Hit wurde. Über 100 Millionen Mal wurde der Track seitdem bei YouTube geklickt.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars-"Kandidaten 2021

Instagram / leonmachere Leon Machère im Tonstudio

Instagram / leonmachere Leon Machère, deutscher YouTuber

