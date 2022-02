Sie gehen wieder aus! Ganz überraschend gaben Nick Jonas (29) und Priyanka Chopra (39) Ende Januar bekannt: Sie sind dank einer Leihmutter erstmals Eltern geworden! Laut Insidern soll ihr kleines Mädchen jedoch ein Frühchen und rund zwölf Wochen zu früh gekommen sein. Sie befindet sich angeblich nach wie vor im Krankenhaus. Trotz allem finden Nick und Priyanka Zeit für sich zu zweit.

Paparazzi erwischten die Turteltauben nun am Abend in Miami. Händchen haltend schlängelten sich Nick und Priyanka durch die Menge an Fotografen – und sahen dabei ziemlich stylish aus. Schon kurz nach der Geburt sah man die frisch gebackenen Eltern bei einem entspannten gemeinsamen Ausflug, jedoch hübschten sie sich dieses Mal für ihre Datenight so richtig auf.

Auch auf Social Media ist vor allem Priyanka wieder aktiver. So teilte sie dort ebenfalls einen Einblick in ihr Rendezvous mit Nick. Zu einem Pic, auf dem der Sänger liebevoll seine Hand auf ihr Bein gelegt hatte, schrieb sie: "Meine Lieblingsbeschäftigung an einem Sonntag."

X17 Priyanka Chopra und Nick Jonas im Februar 2022

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, Januar 2020

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Fashion Awards 2021

