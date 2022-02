Filip Pavlovic (27) platzt der Kragen! In der vergangenen Dschungelcamp-Staffel konnte der ehemalige Bachelorette-Kandidat sogar die Krone ergattern. Auf dem Weg zum Sieg sorgten er und seine einstige Mitcamperin Tara Tabitha (28) jedoch für ordentlich Schlagzeilen: Nach einer sich anbahnenden Romanze brach in der Show Streit aus. Im Nachhinein behauptete die Österreicherin sogar, schon vor der Sendung sei etwas zwischen ihnen gelaufen, was der gebürtige Hamburger direkt dementierte. Bei der Wiedersehensshow machte sie ihrem Ärger erneut Luft – sehr zu Filips Missfallen. Im Netz schoss er nun scharf gegen Tara!

In einem Instagram-Livestream wetterte der 27-Jährige gegen die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin. Seine Freude über die Dschungelkrone habe er ihretwegen kaum genießen können. "Sie hat mir das alles genommen mit diesen ganzen Lügen, die sie seit Wochen einfach verbreitet. Ich muss mich seit zwei Wochen immer nur damit beschäftigen, was sie sagt", schimpfte Filip. Bei der Reunion habe Tara sogar noch heftigere Anschuldigungen gegen ihn erhoben, die jedoch nicht im TV gezeigt wurden. "Es nervt einfach, weil diese Frau mich einfach nicht in Ruhe lässt!", klagte der Reality-TV-Star.

Die 28-Jährige wolle ihn bewusst schlecht dastehen lassen. "Tara hat am Wiedersehenstag bei der Show zu zwei Leuten gesagt: 'Ich habe mit Filip nichts gehabt, aber er hat mich in den letzten Wochen so schlecht behandelt, dass ich ihn jetzt in ein schlechtes Licht rücken werde'", behauptete der amtierende Dschungelkönig. Mit diesen beiden Menschen hoffe er, ihre Aussagen nun auch öffentlich machen zu können.

RTL Filip Pavlovic und Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL / Stefan Menne Tara Tabitha nach ihrem Dschungel-Rauswurf

