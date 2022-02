Sie startet nun alleine durch! Ende letzten Jahres sorgte Christine Brown (49) für Schlagzeilen: Nach mehr als 25 gemeinsamen Jahren zog Christine den Schlussstrich unter ihre polygame Beziehung mit Kody Brown (53). Vor wenigen Tagen verkündete die Autorin dann, dass das Kapitel Kody nun endgültig abgeschlossen sei und startet seitdem solo durch. Nun folgte der nächste Schritt: Christine bekommt ihre eigene Sendung!

Wie der Sender TLC auf Instagram gerade bekannt gegeben hat, wird Christine ihre eigene Online-Kochshow bekommen. Jeden Sonntag wird die Ex-Frau von Kody Brown ihre Lieblingsgerichte kochen: "Mein Name ist Christine Brown und ihr kennt mich wahrscheinlich aus der Serie Alle meine Frauen. Aber was ihr vielleicht nicht über mich wisst, ist, dass ich unendlich gerne koche," stellt sich die 49-Jährige im Trailer vor. Ihre Fans freuen sich für die sechsfache Mama: "Du bist die Beste. Lebe dein bestes Leben. Viel Glück für dich Christine" oder "Herzlichen Glückwunsch, Christine. Ich freue mich so für dich und werde mir deine Sendung definitiv ansehen", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare in den sozialen Medien.

Christine scheint ihr Leben ohne Mann in vollen Zügen zu genießen und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie. Bereits an Weihnachten postete sie zuckersüße Schnappschüsse mit ihrer Mutter und ihrem Nesthäkchen, Töchterchen Truely, und hält ihre Fans regelmäßig über ihr neues Leben auf dem Laufenden.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im Juni 2020

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, ihre Mutter und ihre Tochter Truely im November 2021

