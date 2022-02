Sie hat genug davon! Christine Brown (49) hat sich Ende letzten Jahres von ihrem Mann Kody Brown (53) getrennt. Nach über zwanzig Jahren Beziehung und sechs gemeinsamen Kindern hat Christine nun einen Schlussstrich unter ihre Beziehung mit dem polygamen Familienoberhaupt gezogen. Seitdem lebt die Blondine mit ihrer jüngsten Tochter in Utah, weit weg von ihrer früheren Familie. In einem Interview verriet die Autorin nun, dass sie in Zukunft keine Lust mehr auf Polygamie hat!

Im Staffelfinale von Alle meine Frauen erzählte Christine im Einzelinterview, wie es für sie nach ihrem Ehe-Aus mit Kody weitergeht. "Ich will keine Polygamie, das ist sicher. Einer der Gründe, warum ich aufhöre, ist, dass ich nicht mehr an sie glaube. Gott hat gesagt: 'Du hast es getan. Du kannst gehen. Check!'" Derzeit habe die 49-Jährige nicht vor, einen anderen Mann kennenzulernen, sondern möchte sich erst einmal selbst finden: "Ich lerne mich besser kennen. Ich denke mir: Warum finde ich mich nicht einfach in diesem großartigen Leben zurecht und bin darin präsent und liebe es einfach? Ich fühle mich leicht".

Dass sie gut ohne Mann in ihrem Leben klarkommt, hat die sechsfache Mama bereits bewiesen: So hat sie beispielsweise gerade erst ihre erste eigene Show bekommen. In ihrer Kochsendung "Cooking with Just Christine" stellt sie einmal in der Woche leichte Rezepte zum Nachkochen vor.

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im September 2021

Instagram / paedonbrown Paedon Brown mit seinen Eltern Christine Brown und Kody Brown

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, Januar 2020

