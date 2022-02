Welches Kleidungsstück darf in Capital Bras (27) Kleiderschrank absolut nicht fehlen? Während das neue Album des Rappers bereits in den Startlöchern steht, bereitet der Künstler seinen Fans nicht nur mit musikalischem Nachschub eine Freude – vor wenigen Wochen brachte er nämlich seinen selbst kreierten Schuh auf den Markt. Den Sneaker trägt der Wahlberliner auch privat voller Stolz. Doch was macht ein Outfit für Capi eigentlich überhaupt zum perfekten Look?

Auf diese Frage hat der "Quit"-Interpret im Interview mit Promiflash prompt eine Antwort parat: "Die Gemütlichkeit. Wenn du dich wohlfühlst und es gut aussieht, dann hast du alles richtig gemacht!" Manche Kleidungsstücke seien hingegen völlig überteuert und auch noch unbequem – für Capi ein absolutes No-Go. Stattdessen hat der 27-Jährige für seine Fans einen anderen Tipp: "Keinen interessiert es, ob es Louis Vuitton ist, aber wenn du eine geile Adidas-Jogginghose hast, auf lässig mit Yeezys, du läufst da rum – Jackpot!"

Und was lässt der Vater von drei Kindern dann mal bei einer Shoppingtour an Geld liegen? "Ab und zu mal 1.000 Euro, 2.000 oder 3.000. Ich kann es nicht wirklich beschreiben", gab Capi offen zu. Die hohen Summen gebe er aber nur dann aus, wenn irgendein Event anstehe, wie beispielsweise ein Dreh für ein Musikvideo, in dem er bestimmte Kleidung tragen möchte.

Instagram / capital_bra Capital Bra, Rapper

ActionPress Capital Bra, Rapper

Instagram / capital_bra Capital Bra im Dezember 2019

