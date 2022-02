Sie schwebt im absoluten Baby-Glück! Anfang Februar machte die Profi-Tänzerin Sharna Burgess (36) herzerwärmende News publik: Sie und ihr Freund Brian Austin Green (48) erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Der Schauspieler wird somit zum vierten Mal Vater. Denn schon mit seiner Verflossenen Megan Fox (35) hat er drei Söhne. Das sieht Sharna auch als großen Vorteil an: Denn sie schwärmt von Brians Qualitäten als Vater!

Ein Insider erzählte nun gegenüber HollywoodLife, wie sehr sich Sharna über ihren Nachwuchs mit Brian freut. Denn sie wollte wohl schon immer Mutter werden. So soll sie sich auch mit den Kindern ihres Freundes super verstehen: "Sie liebt die Jungs so sehr und sieht, was ein toller Vater Brian für sie ist. Das ist auch einer der Gründe, warum Sharna so glücklich ist, weil sie weiß, dass Brian ein fantastisches Vorbild für deren Kind sein wird."

Aber auch Brian freut sich total auf den Nachwuchs, wie er immer wieder auf Social Media betont. Zuletzt teilte er ein Babybauchbild seiner Sharna und fand darunter liebevolle Worte. "Wir sind so aufgeregt, dass wir einen Jungen um den 4. Juli herum begrüßen dürfen", verriet er zugleich das Babygeschlecht und den errechneten Geburtstermin.

MEGA Brian Austin Green, Sharna Burgess und seine Kinder vor einem Restaurant

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green im September 2021

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess und Brian Austin Green, Januar 2022

