Er versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen! James Argent (34) versetzte seine Fans in den vergangenen Jahren immer wieder in Sorge: Mit Gemma Collins (41) führte der Reality-TV-Star eine On-off-Beziehung, die im vergangenen Jahr mit wüsten Beschimpfungen endete. Außerdem schienen Alkohol und andere Substanzen dem Briten immer wieder Schwierigkeiten zu bereiten. Nachdem sich James im November bei seiner Ex entschuldigt hatte, sprach er jetzt seine Suchtprobleme an: Dabei redete er offen wie nie über seinen Rückfall.

Im Gespräch mit der britischen Zeitung The Sun erklärte sich James jetzt zu dem heiklen Thema: "Ich hatte einen schweren Rückfall. Das Bedürfnis war seit einer Weile gestiegen und dann habe ich zum ersten Mal seit zwei Jahren getrunken." Anfang Februar endete eine Party für den 34-Jährigen im Desaster, als besorgte Freunde einen Krankenwagen zu dessen Haus riefen.

Nach einer Comedyshow sei er mit ein paar Freunden in eine Bar weitergezogen und habe dann eine Runde Getränke bestellt, schilderte James den fraglichen Abend weiter. "Leider habe ich der Versuchung nachgegeben und ein Glas mitgetrunken." An den Rest des Abends habe er dann nur noch verschwommene Erinnerungen.

Instagram / real_arg James Argent im April 2021

Getty Images Gemma Collins und James Argent 2018

Getty Images James Argent 2015

