Knutscht Dominik Stuckmann (30) etwa auf Anweisung der Produktion? In den vergangenen Wochen hat der Bachelor schon einige Frauen näher kennengelernt. Jana-Maria Herz (30) und Nele Wüstenberg (28) kam er schon besonders nahe und knutschte mit ihnen. Auch Anna Rossow (33) steht hoch in der Gunst des Rosenverteilers. In der kommenden Folge durfte sich eine weitere Dame über Momente der Zärtlichkeit freuen – doch kam es zu diesem Kuss nur auf Wunsch eines Regisseurs? Jetzt reagierte der Sender auf die Fanspekulationen.

Die neue Folge ist schon seit vergangenen Mittwoch auf RTL+ abrufbar – und seither kursiert auf TikTok ein Video, das die Bachelor-Produktion als mutmaßlichen Fake enttarnt. In dem Moment, in dem sich Dominik und seine Datepartnerin in romantischer Umgebung verliebte Blicke zuwerfen, ist das Wort "küssen" zu hören. Die beiden gehen dieser angeblichen Forderung nach und knutschen intensiv. Für die Fans ist nach dieser Szene klar: Der 30-Jährige hat eine Regieanweisung erhalten. Aber kann das wirklich sein?

RTL hat mittlerweile Stellung dazu bezogen und die Vermutungen der Zuschauer dementiert. Für die mutmaßliche Kussaufforderung gebe es eine eindeutige Erklärung. Im Hintergrund läuft wohl der Song "Prism of Love" von Blakey feat. Jones. Direkt vor dem Kuss ist das englische Wort "prism" zu hören, das dem deutschen Wort "küssen" gesungen offenbar zum Verwechseln ähnlich ist.

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Nele Wüstenberg

Der Bachelor, RTL Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei einem Bachelor-Date

Der Bachelor, RTL Bachelor Dominik Stuckmann und Jana-Maria Herz

