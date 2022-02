Shirin Mauch schwebt im Mutterglück! Die 22-Jährige nahm vergangenes Jahr bei Temptation Island teil und lebte als Verführerin in der Villa der vergebenen Männer. Dabei verguckte sie sich gewaltig in Fabio De Pasquale – doch der blieb seiner Marlisa treu und aus dem Flirt mit Shirin wurde nichts. Doch darüber war sie nicht lange traurig: Nun wurde sie sogar erstmals Mama!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Reality-TV-Bekanntheit jetzt die süßen Neuigkeiten. "Unsere Liebe des Lebens – 22.02.2022", schwärmte Shirin unter dem Post. Dort sieht man zum einen ein niedliches Bild von ihr mit ihrem Baby auf dem Arm, zum anderen teilte sie ein Bild von sich mit einem prallen Babybauch. Zudem verriet sie auch das Geschlecht ihres kleinen Sprösslings – ein Junge: "Mama und Papa lieben dich über alles Babyboy." Den Namen verriet sie allerdings noch nicht.

Bereits kurz nach ihrer Teilnahme bei der Verführshow teilte Shirin gegenüber Promiflash mit, dass sie wieder in festen Händen sei. "Ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung und ich genieße jede freie Sekunde mit ihm", schwärmte sie damals. Diese Liebe hoben die zwei nun also offenbar auf die nächste Ebene!

