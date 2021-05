Hat Fabio De Pasquale heimlich mit Shirin Mauch gekuschelt? Der SixxPaxx-Trainer signalisierte bei Temptation Island sofort, dass die Brünette optisch sein Typ sei – die beiden flirteten daraufhin auch heftig. Die angehende Ergotherapeutin behauptete darüber hinaus, dass Fabio Off-Camera ständig mit ihr kuschele – als dessen Freundin Marlisa das zu hören bekam, platzte ihr der Kragen. Aber hat Shirin überhaupt die Wahrheit gesagt? Promiflash hat nachgefragt.

Marlisa jedenfalls erschienen Shirins Schilderungen nicht abwegig: "Ich muss gestehen: Ja, das habe ich geglaubt, weil ich weiß, dass Fabio ein Mensch ist, der sehr viel Nähe braucht und gerne kuschelt", gibt die Blondine im Promiflash-Interview zu. Deshalb habe sie auch im Anschluss an das Lagerfeuer Fabios Armband weggeworfen: "In dem Moment habe ich so gehandelt, weil ich in der Situation [...] sehr verletzt war." Fabio ist mit Shirins Version der Geschehnisse aber nicht ganz einverstanden: "Dass Shirin behauptet, dass wir im Auto gekuschelt haben, ist nicht so ganz richtig." Zwar habe der Muskelmann ihre Hand gehalten – mehr aber auch nicht. "Jeder versteht unter dem Begriff 'Kuscheln' etwas anderes", fährt er fort.

Umgekehrt war auch Fabio von einigen Aussagen seiner Freundin verletzt – und setzte ein deutliches Zeichen: "Als ich zum Lagerfeuer kam, habe ich absichtlich die Kette von meinem Bärchen nicht getragen." Damit habe er demonstrieren wollen, dass er enttäuscht ist – Marlisa hatte nämlich zuvor angedeutet, dass Fabio von ihr abhängig sei.

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW Fabio De Pasquale und Shirin Mauch in der Männer-Villa

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Kandidat 2021

