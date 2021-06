Shirin Mauch rechnet mit Fabio De Pasquale ab. Letzterer stellte gerade erst seine Beziehung mit seiner Freundin Marlisa bei Temptation Island auf die Probe – und das mit Erfolg. Obwohl Fabio schnell mit Verführerin Shirin angebandelt hat und mit ihr auch sein Temptation-Date verbrachte, blieb seine Liebe für seine Partnerin ungebrochen. Beim großen Wiedersehen traf das Trio jetzt wieder aufeinander und Shirin ließ an Fabio kein gutes Haar.

Bei der Reunion betonte der Bartträger immer wieder, er habe keinerlei Bindung zu der Single-Frau aufgebaut. Das sieht diese allerdings ganz anders. "Ob ich denke, du hast den Test bestanden? Definitiv nicht, denn du hast Gefühle entwickelt und das hast du mir mehrmals gesagt", wetterte Shirin. Von Fabios Verhalten sei die Brünette einfach nur enttäuscht. "Ich finde es sehr falsch von dir, wie du zu jedem aus der Villa rennst und behauptest, du hättest keine Gefühle und es geht alles von meiner Seite aus. Ich werde von dir so dargestellt als wäre ich ein dummer kleiner Hund, der dir so hinterherrennt."

Die Vorwürfe wollte Fabio aber nicht auf sich sitzen lassen und stellte klar: "Ich habe ihr die ganze Zeit in der Villa gesagt, dass das nichts wird." Die beiden hätten sich zwar sehr gut verstanden, mehr sei da aber nicht gewesen. Nach der Show hätte er mit Shirin noch einige harmlose Nachrichten ausgetauscht, von denen auch seine Partnerin Marlisa wusste. Dabei soll Shirin ihm seine Liebe gestanden haben, was diese aber dementierte: "Ich habe gesagt, ich habe Gefühle, das ist was anderes." Mittlerweile habe sie aber keinerlei Interesse mehr.

