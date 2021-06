Shirin Mauch ist vom Markt! Als Verführerin in der diesjährigen Staffel von Temptation Island wurde sie bekannt. Diesen TV-Job nahm die dunkelhaarige Beauty auch ganz schön ernst – denn sie flirtete heftig mit dem vergebenen Teilnehmer Fabio. In der Sendung gab sie sogar zu, Gefühle für den Italiener entwickelt zu haben. Doch diese scheinen längst wieder verflogen zu sein: Denn Shirin ist kurz nach der Sendung wieder vergeben!

Das verriet sie nun gegenüber Promiflash: "Ich bin jetzt in einer glücklichen Beziehung und ich genieße jede freie Sekunde mit ihm", schwärmte Shirin von ihrer neuen Liebe. Mit Fabio, der das Format nicht mit ihr, sondern mit seiner Freundin Marlisa verlassen hatte, habe sie keinen Kontakt mehr. "Er kann von mir aus da bleiben, wo er ist. So einen Mann will keiner", schoss sie gegen ihren TV-Flirt. Denn laut der 21-Jährigen habe er deren Techtelmechtel runtergespielt und verharmlost dargestellt.

Shirin meinte nämlich in der Wiedersehensshow, dass Fabio abseits der Kameras mit ihr gekuschelt habe – Letzterer dementierte diese Aussagen jedoch vehement. "Frauen möchten einen gestandenen Mann, der zu seinen Taten und Worten steht und ich bin enttäuscht, dass er mich als Lügnerin hinstellt. Einfach traurig", erzählte sie offenbar gekränkt im weiteren Promiflash-Interview. Trotz allem scheint sie positiv auf die Zeit bei "Temptation Island" zurückzublicken: "Es sind Girls-Freundschaften entstanden, viele Erinnerungen und eine Menge Erfahrung."

Alle Infos zu "Temptation Island – Versuchung im Paradies" bei TVNOW.

TVNOW / Frank Fastner Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Paar 2021

TVNOW Fabio De Pasquale und Shirin Mauch bei "Temptation Island"

Instagram / shirinoffiziell_ Shirin Mauch, "Temptation Island"-Verführerin 2021

