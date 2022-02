Gülcan Kamps (39) hat offenbar eine lebhafte Fantasie! Vergangenes Jahr überraschte die Schauspielerin mit der freudigen Nachricht, dass sie erstmals schwanger sei. Im Dezember war es dann endlich so weit und die gebürtige Lübeckerin durfte ihren Nachwuchs in den Armen halten. Im Netz hält die blonde Beauty ihre Follower seitdem auch immer über ihren Mama-Alltag auf dem Laufenden. Jetzt berichtete Gülcan, dass sie sich kürzlich Geschrei ihres Babys eingebildet habe.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die ehemalige "Viva Live!"-Moderatorin nun an ihre Fans und erzählte von der skurrilen Situation. "Ich bin gerade in die Dusche rein und höre mein Kind laut schreien. Also klar und deutlich, ohne Zweifel", berichtete die 39-Jährige. Selbstverständlich sei sie dann ohne Verzug ins Kinderzimmer gerannt. Doch zu ihrer Verwunderung musste die Mama feststellen, dass alles in Ordnung war. "Ich schaue mein Kind an und es schläft seelenruhig", schilderte Gülcan. "Dass ich mir das so eingebildet habe. [...] Das finde ich wirklich erstaunlich", meinte sie.

Als Mutter sei es gewissermaßen normal, dass man immer mal wieder das Gefühl hat, der Nachwuchs habe gerade geschrien, obwohl das gar nicht der Fall war. Doch in solch einer Intensität sei ihr das noch nie zuvor passiert, beteuerte sie. Wenig später gaben Gülcans Fans dann jedoch Entwarnung: Das sei total normal und passiere jeder Mama mal.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Schauspielerin

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Januar 2022

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Oktober 2021

