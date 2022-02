Sie brechen die Zelte doch nicht komplett ab! Nachdem Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) ihren Rücktritt als Senior Royals verkündet hatten, hatte das Paar die Entscheidung getroffen, England zu verlassen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Kanada haben sich die Eheleute ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Ihr Anwesen in Windsor haben Harry und Meghan trotz der anhaltenden Familienfehde aber noch behalten – und das soll auch in Zukunft so bleiben!

Wie The Telegraph berichtet, haben Harry und Meghan gerade den Mietvertrag von Frogmore Cottage verlängert. Eigentlich wäre der Vertrag des Hauses, dass sich auf dem Gelände von Schloss Windsor befindet, im März dieses Jahres ausgelaufen. Dem kam der zweifache Vater allerdings mit seiner Entscheidung zuvor. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund: Der 37-Jährige ist immer noch Staatsrat in England. In dieser Funktion kann er Queen Elizabeth II. (95) offiziell vertreten, falls diese durch Krankheit oder Ähnliches verhindert ist. Dafür braucht der Enkelsohn der Monarchin aber einen festen Wohnsitz in England.

Das Anwesen steht aber nicht die ganze Zeit leer, sondern wird derzeit von Harrys Cousine, Prinzessin Eugenie (31), ihrem Mann Jack Brooksbank (35) und Söhnchen August bewohnt. Falls sich Harry dazu entscheiden sollte, einmal länger in England zu bleiben, haben die drei aber bestimmt auch kein Problem damit, dass der 37-Jährige mit seiner Familie bei ihnen unterkommt.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Salute to Freedom Gala 2021

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne 2018

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice bei den Olympischen Spielen, 2012

