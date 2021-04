Prinz Harry (36) dürfte derzeit mehr denn je seinen Erinnerungen nachhängen. Am vergangenen Wochenende hatte er sich in einen Flieger nach London gesetzt, um der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip (✝99) beiwohnen zu können, die am kommenden Samstag abgehalten wird. Bis dahin muss sich Harry der obligatorischen Quarantäne unterziehen. Er befindet sich derzeit im Frogmore Cottage in Isolation. Der dortige Aufenthalt könnte beim Prinzen für nostalgische Gefühle sorgen – schließlich verbindet er ganz besondere Erlebnisse mit dem Anwesen.

Auf dem Grundstück des Cottages hatte im Mai 2018 der Hochzeitsempfang von Harry und Meghan (39) stattgefunden. Nach ersten Feierlichkeiten auf Schloss Windsor bestiegen der Prinz und die Herzogin einen silberblauen Jaguar, in dem sie gemeinsam zum Frogmore House fuhren. 200 Gäste sollen zu der abendlichen Party geladen gewesen sein, bei der zunächst Elton John (74) für die musikalische Untermalung sorgte, ehe Idris Elba (48) sich ans DJ-Pult stellte. Bevor sie in die Vereinigten Staaten übersiedelten, zogen Harry und Meghan auch ihren Sohn Archie in dem Cottage auf.

Dort leben seither Harrys Cousine Prinzessin Eugenie (31) und ihr Ehemann Jack Brooksbank (35). Harry und Meghan hatten den beiden das Anwesen nach ihrem Auszug überlassen. Zuletzt war Hello! zufolge fälschlicherweise angenommen worden, dass Harry sich im Nottingham Cottage isoliere, wo er und Meghan die ersten Monate nach ihrer Hochzeit verbracht hatten.

