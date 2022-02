Ist ein Liebes-Comeback bei Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn ausgeschlossen? Vergangene Woche gab der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer bekannt, dass er sich von seiner Frau Michelle scheiden lassen will. Wenige Tage zuvor war Mike bereits aus ihrem gemeinsamen Haus ausgezogen, hatte Trennungsgerüchte jedoch dementiert. Für ihre ehemaligen Sommerhaus-Mitstreiter Lars Steinhöfel (36) und Dominik Schmitt kam das Ehe-Aus überraschend. Im Promiflash-Interview verrieten sie nun, ob sie glauben, dass Mike und Michelle noch mal zueinanderfinden.

"Ob das endgültig war – oder ist – können nur Michelle und Mike wissen. Ich habe die beiden als Paar kennengelernt, das seine Probleme hat, diese erkannt hat und daran gearbeitet hat", teilte Dominik gegenüber Promiflash mit. Sein Verlobter Lars glaube, die Scheidung sei die "nötige Maßnahme", damit Michelle und Mike wieder glücklich werden können. "Ich empfinde beide sehr stark mental voneinander abhängig und wünsche ihnen nur das Beste – manchmal muss man vielleicht einsehen, dass man sich in etwas verrannt hat", merkte der Unter uns-Darsteller an.

Doch was denken sie darüber, dass die Fans erleichtert über die Trennung sind und sich für die Schauspielerin freuen? "Natürlich kann man verstehen, dass sie sich für Michelle freuen! Aber das ist nur das, was wir Außenstehenden wahrnehmen. Es hat ja einen Grund, warum Michelle und Mike sich ineinander verliebt haben, und jede Trennung ist daher schwer und schmerzhaft", hielt Lars fest. Er und sein Liebster haben dem Noch-Ehepaar daher angeboten, dass es sich jederzeit an sie wenden könne.

Anzeige

Instagram / mikecees_official Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / larssteinhoefel Dominik Schmitt und Lars Steinhöfel in Paris

Anzeige

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, "Sommerhaus der Stars"-Gewinner 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de