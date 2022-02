War Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijns Trennung nicht absehbar? Im Sommerhaus der Stars gerieten der ehemalige Temptation Island-Kandidat und die Schauspielerin immer wieder aneinander. Und auch nach der Show haben sie ihre Probleme offenbar nicht überwinden können: Mike zog aus dem gemeinsamen Haus aus und möchte die Scheidung von Michelle. Für ihre Sommerhaus-Kollegen Lars Steinhöfel (36) und Dominik Schmitt kam das ziemlich überraschend.

Im Interview mit Promiflash erzählte der Unter uns-Star Lars: "Ich bin aus allen Wolken gefallen, zuletzt hatten sie ihre Differenzen eigentlich klären können – das haben mir Michelle sowie auch Mike in unabhängigen Telefonaten bestätigt." Die einstige Tatort-Darstellerin habe der ganze Sommerhaus-Trubel wohl schwer getroffen. Auch die Reaktionen der anderen Show-Teilnehmer sei eine Belastung für sie gewesen: "Michelle in der Wiedersehensshow auf den Kopf zu sagen, wie furchtbar Mike ist, dass sie doch rennen soll [...] und Michelle somit quasi eine Mitschuld zu geben, war der absolut falsche Weg."

Dominik verriet, dass er und Lars in der Sendung nicht weiter auf Mike und Michelle eingehen wollten, sondern ihnen wohl abseits der Kameras ihre Hilfe angeboten haben. Sein Liebster fügte hinzu: "Michelle eine Hand zu reichen, sie in ihrer Person zu stärken, die Kommunikation aufrecht zu halten, deutlich zu sagen, wie man zu den Übergriffen steht, aber trotzdem die Tür offenlassen, das ist das Einzige, was man tun kann, um zu helfen." Er stehe nach wie vor auf ihrer Seite.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel (rechts) mit seinem Freund Dominik

Instagram / monsieur_mo_mo Dominik Schmitt, "Sommerhaus der Stars"-Gewinner 2021

