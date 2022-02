Calvin Kleinen (29) hat sich in der deutschen Fernsehlandschaft einen Namen als Womanizer gemacht. Ob bei Temptation Island, der VIP-Version des Formats oder Reality Shore – der Muskelmann mit der Cap ließ nichts anbrennen und fuhr auch gerne mal zweigleisig. Und die TV-Bekanntheit hat auch noch nicht genug von der öffentlichen Flirterei: Zuletzt kündigte der 29-Jährige an, bald wieder in diversen Formaten die Damen verrückt zu machen. Privat hat sich jedoch etwas an seinem Verhalten geändert: Calvin schaut keine Pornos mehr!

Im Promiflash-Interview verriet er, dass ein Video ihn zum Nachdenken über seinen Pornokonsum bewegt habe. "Wenn man keine Pornos mehr guckt, soll man sich viel besser fühlen und der reale Sex soll auch viel besser sein", erklärte Calvin seine Entscheidung. Wie viele der Filme er vor seinem Wandel wöchentlich geschaut hat, will der TV-Casanova nicht näher definieren. "Einige, absolut stimmungsabhängig", hielt er sich vage. Als pornosüchtig würde er sich dennoch nicht bezeichnen: "Ich denke, ich habe nicht öfter geschleudert als jeder andere auch."

Der Verzicht auf die Filme sei ihm deshalb auch nicht sonderlich schwergefallen – dennoch habe er sich nach seiner Entscheidung vermehrt selbst befriedigt. Denn Calvin weiß die Lücke, die durch den Verzicht auf die Schmuddelfilmchen entstanden ist, natürlich zu füllen. "An den Playboy-Fotos von Laura Müller (21) komme ich immer noch nicht vorbei", gestand er Promiflash. Schon zuvor hatte der 29-Jährige betont, die Frau von Michael Wendler (49) wegen ihres attraktiven Äußeren unbedingt kennenlernen zu wollen.

TVNOW Calvin Kleinen erregt im Bett bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen im Dezember 2021

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Ehefrau von Michael Wendler

