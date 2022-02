Da ist er noch mal mit dem Schrecken davongekommen! Eigentlich befindet sich Elton John (74) inmitten seiner weltweiten Abschiedstour. Doch der Sänger ist gerade vom Pech verfolgt: Nachdem er gesundheitsbedingt mehrere Konzerte seiner Tournee in den USA absagen musste, folgte nun der nächste Schreck. Sein Privatflugzeug musste aufgrund von technischen Problemen notlanden – was wegen der Wetterkapriolen aber alles andere als leicht gewesen ist!

Ursprünglich wollte Elton nur zu seinem Konzert nach New York. Wie Daily Mail berichtet, gab es aber einen Zwischenfall mit dem Privat-Jet des Sängers: In einer Höhe von 10.000 Fuß kam es zu einem Hydraulikausfall im Flugzeug. Aus diesem Grund musste der mehrere Millionen teure Jet auf dem Flughafen Farnborough im britischen Hampshire notlanden. Das Wetter machte dem Pilot und seiner Crew aber dann noch einen weiteren Strich durch die Rechnung: Sturm Franklin wütete nämlich zu dieser Zeit in England und verhinderte so die Landung. Erst beim dritten Versuch konnte das Flugzeug endlich den Boden erreichen.

Wie ein Insider berichtete, war der 74-Jährige von dem Vorfall "sehr erschüttert". Doch trotz dieses Schockmoments ließ er es sich nicht nehmen, schnellstmöglich in ein anderes Flugzeug zu steigen, um noch rechtzeitig zu seinem Auftritt zu kommen. Ein offizielles Statement des "Tiny Dancer"-Interpreten steht derzeit noch aus.

Getty Images Elton John, Sänger

Getty Images Elton John im Februar 2020 in Napier, Neuseeland

Getty Images Elton John und David Furnish im Mai 2021

