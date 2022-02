Jennifer Saro möchte nicht allein im Kreißsaal sein. Im vergangenen Oktober verkündete die ehemalige Krass Klassenfahrt-Darstellerin, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Seitdem hält die Influencerin ihre Fans über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. So sprach sie beispielsweise bereits über ihre Gelüste oder gestand, dass sie Angst davor habe, ein Kind großzuziehen. Jetzt verriet Jennifer außerdem, dass sie ihre Mutter bei der Entbindung unbedingt mit dabei haben wolle.

Anfang der Woche veranstaltete die werdende Mutter eine kleine Fragerunde auf Instagram. Die User interessierte dabei natürlich alles rund um das Thema Schwangerschaft. So wollte ein Fan beispielsweise wissen, ob Jennifers Verwandtschaft zur Geburt anreisen würde. "Ja! Ich möchte meine Mama auch bei der Geburt dabei haben", erzählte die 25-Jährige. Ihre Mutter habe zudem angeboten, die ersten paar Wochen bei der blonden Schönheit zu bleiben, um ihrer Tochter tatkräftig unter die Arme zu greifen.

Darüber zeigte sich die YouTuberin auch mehr als dankbar. So verriet Jennifer, dass ihre Mama sie neben ihren Freundinnen allgemein am meisten unterstützen würde. "Ich wüsste nicht, was ich ohne sie machen würde und ich kann niemals in Worte fassen, wie dankbar ich bin", versicherte die Berlinerin. Sie wisse zudem, dass sie sich auf ihre Mutter jederzeit verlassen könne.

