Armie Hammer (35) hat zuletzt für eine Menge beunruhigende Schlagzeilen gesorgt. Im Mai hatte sich der Schauspieler wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in professionelle Behandlung begeben. Zuvor hatten dem einstigen Hollywood-Liebling mehrere Frauen kannibalistische Vorlieben und sexuelle Belästigung vorgeworfen. Gerüchten zufolge soll er jedoch wieder in festen Händen gewesen sein und die Dentalhygienikerin Lisa Perejma gedatet haben. Doch auch Armies neue Liebe soll inzwischen wieder zerbrochen sein.

Nach seinem Aufenthalt in einer Reha-Klinik soll der "Tod auf dem Nil"-Darsteller die Beziehung zu seiner Freundin beendet haben. "Armie und Lisa haben sich vor einer Weile getrennt, aber es geht ihm wirklich gut und er ist in einer viel besseren Verfassung", enthüllte eine Quelle gegenüber The Sun. Berichten zufolge soll das einstige Liebespaar bereits im Mai zusammen auf den Kaimaninseln gesichtet worden sein und gemeinsam in seiner Wahlheimat gelebt haben. Seine Zeit als Single-Mann will Arnie nun jedoch nutzen, um sich "auf seine Genesung zu konzentrieren", verriet die Quelle weiter.

Nachdem sich der Schauspieler von Freundin Lisa getrennt hatte, soll er sich auch mit seiner Ex-Frau Elizabeth Chambers (39) wieder vertragen haben. "Er ist definitiv nicht wieder mit Elizabeth zusammen, aber sie verstehen sich besser und er sieht seine Kinder regelmäßig", stellte der Insider klar. Zuvor kamen einige Gerüchte auf, dass das Ex-Ehepaar wieder zueinandergefunden haben soll.

Getty Images Armie Hammer im Januar 2019

Getty Images Armie Hammer, 2018

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im Januar 2019

