Könnte die Liebe wieder neu entflammen? Armie Hammer (35) und seine Frau Elizabeth Chambers (39) trennten sich im Sommer 2020 nach zehn gemeinsamen Ehejahren. Zuletzt erregte der Schauspieler viel Aufsehen, da gegen ihn Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. Zudem hatte er mit seiner Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen – doch nachdem er sich in Therapie begeben hat, scheint es ihm nun wieder besser zu gehen: Könnte da auch seine Beziehung wieder ein Comeback feiern?

Das ist zurzeit eher auszuschließen, wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verriet. "Elizabeth und Armie haben gemeinsam an ihrer Beziehung als Eltern gearbeitet", erklärte der Insider. Denn zusammen haben sie zwei kleine Kinder. Doch mehr wird zwischen dem "Call Me By Your Name"-Darsteller und seiner Frau offenbar in naher Zukunft erst einmal nicht passieren: "Sie sind nicht wieder zusammen und es läuft nichts Romantisches zwischen ihnen."

Die beiden blicken vielmehr nach vorne und konzentrieren sich auf die Zukunft. Vor allem Elizabeth ist schon wieder fleißig am Daten, wie eine Quelle People kürzlich verriet: Die US-TV-Bekanntheit hat sogar schon jemanden kennengelernt! Um wen es sich dabei handelt, ist aber bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Armie Hammer, Schauspieler

Instagram / elizabethchambers Armie Hammer und Elizabeth Chambers mit ihren Kindern

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer im März 2018

