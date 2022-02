Alles Aus bei Aaron Carter (34) und seiner On-off-Partnerin Melanie Martin! Im Privatleben des Musikers ging es zuletzt immer wieder auf und ab. Nachdem sich das Pärchen nur eine Woche nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Prince Lyric trennte und kurz darauf wieder zusammenkam, stand zuletzt sogar das Jugendamt vor der Tür der jungen Familie. Nun gibt es erneut Neuigkeiten aus seinem Privatleben: Aaron hat sich wieder von Melanie getrennt.

"Meine Beziehung ist an einem Punkt angelangt, an dem wir uns trennen müssen. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt", verkündete der Musiker vor einigen Stunden in einem Twitter-Beitrag und fügte hinzu, dass er in nächster Zeit keine neue Beziehung eingehen wolle. "Ich habe zu viel erlebt und ich kann keiner Frau vertrauen", erklärte er in einem weiteren Tweet. Er wolle seine Seele und sein Herz schützen.

"Um den sprichwörtlichen Elefanten im Raum anzusprechen: Dieses Weihnachten wird das beste Fest aller Zeiten, denn das schönste Geschenk ist eine Familie", hieß es zuletzt noch unter einem niedlichen Familienpic der beiden gemeinsam mit ihrem Sohnemann. Im November hatte sich der Sänger kurzzeitig getrennt, weil Melanie heimlich Kontakt zu seiner Familie gepflegt hatte, mit der er sich zerstritten hat. Schon wenige Tage später waren er und Melanie aber wieder ein Paar. Die Gründe für das aktuelle Liebes-Aus der beiden sind jedoch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im März 2021

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und sein Sohn Prince Lyric

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter und Melanie Martin mit ihrem Baby Prince Lyric im Dezember 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de