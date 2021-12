Sie zeigen ihr Glück! Aaron Carter (34) und seine Partnerin Melanie Martin begrüßten Ende November ihr erstes gemeinsames Baby. Doch nur eine Woche nach der Geburt ihres Sohnes folgten traurige News: Die beiden gaben ihre Trennung bekannt! In der vergangenen Woche konnten ihre Fans jedoch aufatmen – denn Aaron und Mel wollen es nochmal miteinander versuchen. Dass das nicht nur leere Worte sind, zeigten die zwei jetzt mit einem niedlichen Foto zu dritt.

Das Bild, das die kleine Familie in ihrem Wohnzimmer zeigt, postete der Musiker auf Instagram. Aaron hält den kleinen Prince Lyric darauf liebevoll im Arm. Mel und er haben sich für ihr Pärchen-Comeback Elefantenkostüme angezogen: "Um den sprichwörtlichen Elefanten im Raum anzusprechen: Dieses Weihnachten wird das beste Fest aller Zeiten, denn das schönste Geschenk ist eine Familie!"

In den Kommentaren zeigten sich viele User überrascht, Aaron und Melanie wieder zusammen zu sehen. Nach dem ganzen Hin und Her scheinen die meisten an der Stabilität ihrer Beziehung zu zweifeln. Doch einige Stimmen wehren sich dagegen. "Was habt ihr denn dagegen, zu sehen, dass die beiden glücklich sind?", fragte eine aufgebrachte Nutzerin.

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seinem Sohn, Dezember 2021

Instagram / missmelaniemartin Aaron Carter und Melanie Martin

Instagram / aaroncarter Melanie Martin und Aaron Carter im Februar 2021

