Kim Kardashian (41) will endlich die Scheidung! Im vergangenen Jahr scheiterte ihre Ehe mit dem Rapper Kanye West (44). Während die Unternehmerin schon wieder in festen Händen sein soll, kommt der Musiker einfach nicht über seine Ex hinweg. Immer wieder versucht er sie zu überreden, ihm eine weitere Chance zu geben. Vor allem die sozialen Netzwerke nutzte er oft als Sprachrohr. Darunter litt Kim offenbar sehr!

Aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass Kim sich nichts sehnlicher herbeiwünscht als die Scheidung. "Ich wünsche mir wirklich sehr, geschieden zu sein", soll die Beauty gesagt haben. Vor allem Kanyes öffentliche Aktionen würden sie sehr belasten. "Kanye hat so viele falsche Informationen über unsere privaten Angelegenheiten und unsere Co-Elternschaft in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, was emotionalen Stress verursacht hat", klagte sie.

Zwischenzeitlich hatte der "Praise God"-Interpret sich sogar für seine übergriffigen Posts entschuldigt. "Ich weiß, dass das Teilen von Screenshots schockierend war und es so rüberkam, als wollte ich Kim belästigen. Dafür übernehme ich die Verantwortung", hatte er Mitte Februar auf Instagram gepostet.

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Kanye West und Kim Kardashian im November 2019 in New York

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Fashion Week in Paris im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de