Kanye West (44) tut es wohl ehrlich leid! In den vergangenen Tagen hatte der "Praise God"-Rapper im Netz augenscheinlich eine Menge Redebedarf über die zerbrochene Ehe mit seiner Noch-Frau Kim Kardashian (41). Seine Fans zeigten sich jedoch schnell besorgt, denn Kanye nutzte die sozialen Medien auch, um der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zu drohen. Danach überrollte den Musiker eine Welle der Kritik. Nun bat Kanye um Vergebung!

Via Instagram teilte der vierfache Vater diesbezüglich ein längeres Statement und löschte zudem all seine Bilder. "Ich weiß, dass das Teilen von Screenshots schockierend war und es so rüberkam, als wollte ich Kim belästigen. Dafür übernehme ich die Verantwortung", schrieb Kanye. In den vergangenen Wochen hatte er online pausenlos gegen Kim geschossen. Das täte ihm sehr leid – doch auch er lerne immer noch in Echtzeit. Augenscheinlich muss sich das einstige Traumpaar demnächst an einen Tisch setzen, um einige Dinge zu klären.

Denn wie es scheint, hat Kanye viele Fragen, auf die er zurzeit keine Antworten weiß. Ob er mit den letzten Zeilen seine ehemalige Liebste meinte, ließ er nicht weiter verlauten. Doch der Rapper erklärte abschließend, er wolle in Zukunft seinen Mitmenschen mehr lauschen und besser mit ihnen kommunizieren. "Ein guter Anführer muss ein guter Zuhörer sein", offenbarte der 44-Jährige.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Getty Images Rapper Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

