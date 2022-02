Dominik Stuckmann (30) hätte "Nein" sagen dürfen! In der fünften Folge von Der Bachelor sorgte ein Date für großes Entsetzen bei den Frauen und bei den Fans. Am mexikanischen Día de Muertos, also dem Tag der Toten, begrüßte der Hesse seine Date-Partnerinnen in einem Sarg und ließ sie Grabreden für ihn halten. Diese Idee dürfte nicht von Dominik, sondern vonseiten der Produktion gekommen sein. Ex-Bachelor Andrej Mangold (35) betonte gegenüber Promiflash aber: Dominik hätte durchaus ein Veto einlegen dürfen.

Das Gruppendate am Tag der Toten fand der einstige Basketballer "geschmacklos" und "makaber" – er hätte sich eine andere Herangehensweise an das Volksfest gewünscht. "Da klappte mir die Kinnlade runter. Das fand ich einfach nicht angebracht und geschmacklos und nicht passend und ich habe mich gewundert, dass das so durchzogen und gezeigt wurde", ärgerte er sich im Gespräch mit Promiflash. Er wäre zu diesem Date vermutlich nicht angetreten. Aus eigener Erfahrung erzählte er deswegen: "Ich hatte einen Vorschlag der Produktion, dass es ein Einzeldate geben kann. Ich habe mich in dieser Situation nicht dazu in der Lage gefühlt, und dann wurde das Ganze auch zu einem Gruppendate umgestaltet. Von daher hat der Bachelor durchaus das Recht, mitzusprechen."

Auch Niko Griesert (31) hatte bei dem skurrilen Rendezvous Mitleid mit allen Beteiligten. "Ich hätte mir dieses Date unter keinen Umständen gewünscht. Ich fand es auch schwierig", stellte er klar. Seiner Meinung nach stehe Dominik aber auch in gewisser Weise unter Druck. Dass er kein Veto eingelegt hat, kann Niko deshalb nachvollziehen.

