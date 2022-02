Charlize Theron (46) war gar nicht gut auf Tom Hardy (44) zu sprechen. 2015 standen die beiden Hollywood-Größen für den Action- und Abenteuerfilm Mad Max: Fury Road gemeinsam vor der Kamera. Doch schon damals hieß es, dass die beiden Schauspieler in regelmäßigen Abständen heftig aneinandergeraten würden. Jetzt verrieten einige Filmschaffende, wie schlecht das Verhältnis zwischen Charlize und Tom während der Dreharbeiten wirklich war.

In dem am Dienstag erscheinenden Buch "Blood, Sweat and Chrome" blicken Cast- und Crewmitglieder auf die Fehde der beiden Schauspieler am Set zurück. So erzählte der Filmproduzent P.J. Voeten beispielsweise, dass man bereits nach dem ersten Treffen der beiden die Spannung in der Luft habe spüren können. Der Wendepunkt in der Zusammenarbeit der 46-Jährigen und ihres Co-Stars sei allerdings auf die Unpünktlichkeit des "Venom"-Stars zurückzuführen. So habe sich Tom an dem ausschlaggebenden Tag um drei Stunden verspätet, sodass der Blondine die Hutschnur platze. Sie fing an, ihren Kollegen zu beschimpfen, der darauf sehr aggressiv reagiert habe. "Sie fühlte sich wirklich bedroht", versicherte der Kameramann. Charlize habe sich nicht sicher gefühlt und nach einem Beschützer gefragt.

"Sie hatte dann eine Produzentin, die ihr die ganze Zeit zur Seite stand", fuhr Mark Goellnicht fort. Auch Tom kommt in dem Buch zu Wort. Er sei jedoch der Meinung, dass er die zweifache Mutter nie hätte ernsthaft bedrohen können. "Charlize ist eine krasse Frau", versicherte der 44-Jährige.

Getty Images Charlize Theron im November 2021

Getty Images Tom Hardy und Charlize Theron im Mai 2015

Getty Images Tom Hardy, Schauspieler

