Sie setzt ihren Babybauch schon wieder in Szene! Vor wenigen Wochen offenbarte Rihanna (34), dass sie und ihr Freund A$AP Rocky (33) das erste Kind erwarten. Seitdem präsentierte die Sängerin ihren Schwangerschaftsbauch bei jeder Gelegenheit stolz in auffälligen Outfits. Damit wolle sie klarmachen, dass man trotz des besonderen Umstands sexy sein kann. Auf diese Weise breche sie mit gesellschaftlichen Normen. Jetzt zeigte Rihanna sich in einem Kleopatra-Look.

Mit ihrem Freund erkundete die "Umbrella"-Interpretin während der Fashion Week Mailand und zog dabei alle Blicke auf sich. Während A$AP Rocky sich für einen entspannten Look ganz in Schwarz entschied, setzte sie erneut auf Extravaganz. In einem knappen Leder-Croptop und einem langen schwarzen Rock legte sie den Blick auf ihren Babybauch frei. Besonders ihre Accessoires machten das Outfit zu einem Hingucker: Rihanna trug nämlich einen goldenen Kopfschmuck im Kleopatra-Style zu unzähligen Ketten und einem lila Fellmantel.

In einem Interview mit People hatte die Musikerin zuletzt erzählt, dass sie in dieser besonderen Zeit großen Spaß an dem Experimentieren mit Mode habe. "Wenn ich mich ein bisschen pummelig fühle, ist es egal! Es ist ein Baby!", hatte sie über die Vorteile der Babykugel berichtet. Jedoch sei es trotzdem eine Herausforderung, als Schwangere stylish unterwegs zu sein.

Simone Comi / ipa-agency.net/PA A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

