Die Veränderungen an ihrem Körper machen ihr nichts aus – im Gegenteil! Vor wenigen Wochen überraschten Rihanna (34) und A$AP Rocky (33) ihre Fans mit einer Knaller-Nachricht: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Seitdem setzt die "Umbrella"-Interpretin ihren immer größer werdenden Babybauch gekonnt in Szene. Doch nicht nur auf ihre runde Körpermitte ist die Sängerin sichtlich stolz: Rihanna verrät nun, dass sie ihre größer gewordenen Brüste ziemlich mag!

Wie Mirro berichtet, fühlt sich die 34-Jährige mit ihren neuen Rundungen ziemlich wohl. Und ganz offensichtlich scheint sie es sogar richtig zu genießen, wie sie jetzt in einem Interview erzählt! "Meine Brüste sind jede Woche gewachsen. Wenn Frauen schwanger werden, neigt die Gesellschaft dazu, ihnen das Gefühl zu geben, dass man sich verstecken muss, dass man nicht sexy ist", plaudert sie aus und fügt hinzu: "Aber ich glaube nicht an diesen Scheiß. Also probiere ich Sachen aus, die ich mich vor der Schwangerschaft vielleicht nicht einmal getraut hätte. Je knapper, je dünner und je mehr Ausschnitte, desto besser für mich."

Doch nicht immer gelingt es ihr, diesen sexy Schwangerschaftslook aus dem Ärmel zu schütteln. Gegenüber People erzählte sie vor wenigen Tagen, dass es ihr zwar "Spaß mache", aber auch "eine Herausforderung" sein könne, als Schwangerer mit der Mode zu spielen. Dass sie sich aber eigentlich nicht so viele Gedanken machen muss, findet sie toll: "Wenn ich mich ein bisschen pummelig fühle, ist es egal! Es ist ein Baby!"

Getty Images A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022

Action Press / Backgrid Rihanna in Santa Monica, Februar 2022

Instagram / badgalriri Rihanna im Februar 2022

