Hier muss vermutlich selbst Kim Kardashian (41) zweimal hingucken! In den vergangenen Wochen wurde ihr Noch-Ehemann Kanye West (44) immer wieder mit einer bestimmten Dame gesichtet: Chaney Jones. Die 24-Jährige soll nicht nur die neue Frau an der Seite des Rappers sein, sondern sieht dessen Verflossener auch noch zum Verwechseln ähnlich. Auf neuen Bildern ist Chaney am Strand zu sehen – und geht dabei glatt als Kim-Double durch!

Am Strand in Miami stellte die Influencerin ihre Kurven zur Schau. In einem knapp geschnittenen, langärmligen Badeanzug in Schwarz schritt die Beauty über den Sand. Beim Planschen im Meer bot Chaney sogar noch einen Blick auf ihre fast blanke Kehrseite. Doch nicht nur ihr Body, sondern auch der Look erinnert stark an den von Kim. Ebenso wie Kanyes neue Flamme posierte auch die Reality-TV-Ikone stets mit knapper Bademode und auffälligen Brillen in der Sonne.

Bei einer Aufführung von Kanyes Netflix-Dokumentation "Jeen-Yuhs" schlug Chaney vor wenigen Wochen auch schon in einem Outfit auf, das man ansonsten von den Kardashians gewöhnt ist. In einem hautengen Bodysuit und Glitzerstiefeln zeigte sie sich mit dem "Donda"-Interpreten bei der Veranstaltung.

MEGA Chaney Jones am Strand in Miami, Februar 2022

MEGA Chaney Jones am Strand in Miami, Februar 2022

Getty Images Kanye West, Rapper

