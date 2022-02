Gibt es etwa ein überraschendes Comeback? Dieter Bohlen (68) entsetzte im vergangenen Jahr viele Fans von Deustschland sucht den Superstar und Das Supertalent: Denn das Jury-Urgestein räumte nach Entscheidungen des Senders in beiden Formaten seinen Platz am Pult. Nachdem eine Staffel mit einer neuen Jury bereits ausgestrahlt worden war, wurde nun bekannt, dass die Suche nach dem größten Talent im Land erst einmal pausieren wird – womöglich auch eine Konsequenz des Dieter-Exits! Holt RTL den Titanen jetzt etwa zurück ins Boot?

Der neue Senderchef Henning Tewes (50) ließ im Interview mit DWDL keinen Zweifel daran, dass der Abschied von Dieter die richtige Entscheidung gewesen sei. Das gelte auch für die beiden Shows, in denen der Ex-Modern Talking-Sänger zuvor Juror gewesen war: "Beide Formate hatten über die letzten Jahre sukzessive an Zuspruch des Publikums und somit an Reichweite abgegeben. Wir haben das zum Anlass genommen, grundlegender an ihnen zu arbeiten." Eine Rückkehr des strittigen Sprücheklopfers stellte er nicht in Aussicht.

Während DSDS mit der neuen Jury vielversprechend gestartet sei, gebe es beim Supertalent viele offene Fragen, fügte der TV-Profi hinzu: "Mit welchem Cast und mit welcher Erzählweise können wir das Publikum wieder begeistern? Wo haben wir zuletzt qualitativ nicht gepunktet?" Er zeigte sich überzeugt, dass eine Kreativpause dem Konzept guttue.

Getty Images Senderchef Henning Tewes im September 2021

RTL / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Opening 2021

Getty Images Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar" 2017

