Michelle Hunziker (45) hat beim Beauty-Doc nachhelfen lassen! Die Moderatorin startete ihre Karriere in den frühen Neunzigern als Katalogmodel. Zwischenzeitig wurde sie in Italien sogar zur Frau mit dem schönsten Po des Landes gekürt und auch heute besticht die Blondine noch mit ihrem knackigen Aussehen. Doch auch die dreifache Mutter kämpfte offenbar schon mit Zweifeln an ihrem Body – und ließ sich deshalb die Brüste machen!

Das enthüllte ihre Tochter Aurora (25) jetzt in der TV-Show "Michelle Impossible". Ganz offen erklärte die 25-Jährige: "Ich habe nie verstanden, warum du das nicht öffentlich gesagt hast. Es ist total normal, eine Brust-OP zu haben, nachdem man drei Kinder auf die Welt gebracht hat!" Michelle zeigte sich daraufhin kurz etwas pikiert – entgegnete dann aber: "Stellt euch mal vor, ihr habt drei Kinder, die da alles ausgelutscht haben… Da ist dann nichts mehr übrig!"

Wann genau sich Michelle dem Eingriff unterzog, ist nicht klar. Schon vor einigen Jahren hatte es jedoch Gerüchte über die Oberweite der Beauty gegeben, die auf Bikinifotos überraschend prall aussah. Die Wetten, dass..?-Bekanntheit äußerte sich dazu jedoch nicht.

Anzeige

SipaPress / ActionPress Michelle und Aurora Hunziker in Mailand 2018

Anzeige

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Anzeige

PIERPAOLO FERRERI / MEGA Michelle Hunziker im Juli 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de