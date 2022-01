Sie lenkt sich mit ihren Liebsten ab! Vor wenigen Tagen machten traurige News die Runde: Nach einigen Spekulationen bestätigte Michelle Hunziker (45), dass sie und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (38) von nun an getrennte Wege gehen. Für ihre Kinder wollen die beiden aber immer da sein. Und genau die sind nun wohl die größte Stütze der Moderatorin: Michelle verbrachte einen entspannten Tag mit ihren Töchtern Aurora (25), Sole (8) und Celeste (6)!

Paparazzi erwischten die 45-Jährige mit ihren drei Kids am Samstagnachmittag in Mailand. Ziemlich ausgelassen spazierten die vier durch einen Park und genossen die Sonne. Vor allem ihre zwei jüngsten Mädchen schienen viel Spaß zu haben. So tollten sie unter anderem mit ihrer großen Schwester Aurora rum oder fuhren mit ihren Inlineskates. Aber auch Michelle hatte wohl eine gute Zeit, immerhin strahlt auch sie auf den Aufnahmen ziemlich herzlich.

Nach der Trennung von Tomaso sind aber nicht nur ihre Kinder für sie da, sondern auch ihr Ex-Mann Eros Ramazzotti (58). Ein Bekannter hatte vor wenigen Tagen ausgepackt, dass die beiden sich noch ziemlich nahe stehen sollen. "Sie telefonieren täglich. Auf Eros kann sich Michelle verlassen", hatte der Informant gegenüber Bild verraten.

Anzeige

MEGA Aurora Ramazzotti mit ihrer Schwester Sole

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora im Januar 2022

Anzeige

MEGA Michelle Hunziker in Mailand, Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de