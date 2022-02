Sie lassen es sich nicht nehmen, in Köln Ossendorf mit vor Ort zu sein! Heute startet die 15. Staffel von Let's Dance endlich offiziell! Zwar war vergangene Woche bereits die Kennenlernshow zu sehen, eingefleischte Show-Fans wissen aber, dass die Gruppentänze dort nur ein Bruchteil des Aufwandes erfordern, der für eine richtige "Let's Dance"-Show vonnöten ist. Klar, dass einige Stars es sich nicht nehmen lassen, die tanzenden Promis und Profis auch vor Ort zu unterstützen.

Aufgrund der Gesundheitslage ist der Saal in den Kölner MMC-Studios nicht komplett gefüllt, schließlich muss auf den nötigen Abstand geachtet werden. Einige Stars und Sternchen schafften es trotzdem ins Publikum. So feuert beispielsweise Sänger Luca Hänni (27) seiner Verlobte Christina Luft (32) und deren Promi-Partner Mike Singer (22) von den Rängen aus an. Außerdem sind noch Natascha Ochsenknecht (57) und sogar Pietro Lombardi (29) im Saal.

Auch in der Kennenlernshow durften die Kandidaten schon auf prominenten Support setzen. So sahen sich die Sendung unter anderem Comedian Faisal Kawusi (30) und Ex-Profisportler Heinrich Popow (38) von den Zuschauerreihen aus an. Auch Uwe Ochsenknecht (66) und sein Erstgeborener Wilson Gonzalez (31) kamen vorbei, um Tanz-Nachwuchs Cheyenne (21) zu bejubeln.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht am Set vom "Sex/Life Talk"

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im "Let's Dance"-Publikum

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sarah Mangione und Cheyenne Ochsenknecht mit Evgeny Vinokurov und Massimo Sinató

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de