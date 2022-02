Sie macht ihm also keine Andeutungen! Seit ein paar Jahren ist Jennifer Frankhauser (29) glücklich vergeben – und zwar an ihren Steffen. Von ihrer kurzzeitigen Trennung 2020 scheinen sie sich mittlerweile mehr als erholt zu haben – sie schmieden gemeinsame Zukunftspläne. Doch was ist eigentlich mit einer Verlobung? Bis heute hat Steffen seiner Liebsten noch nicht die Frage aller Fragen gestellt. Doch Jenny findet das wohl auch gar nicht schlimm!

Im Rahmen einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower wissen, ob sie auf einen Antrag warten würde. Darauf hatte Jenny eine klare Antwort: "Nein. Er kommt dann, wann er eben kommt. Ich finde es nicht schön, dem Partner unnötig Druck zu machen, ehrlich gesagt." Für Daniela Katzenbergers (35) Schwester sei ohnehin am wichtigsten, dass sie einfach ihr Leben miteinander verbringen – auch ohne Verlobung.

"Wenn er aber bis ich 70 bin noch keinen Antrag gemacht hat, mache ich mir schon Gedanken", scherzte Jenny daraufhin. Den Antrag würde sie nämlich auch nicht selbst machen, dafür sei sie doch zu altmodisch. Auch das Thema Familienplanung sprach sie an. So wünsche sie sich zwei Kinder: "Am liebsten einen kleinen Steffen und eine kleine Jenny."

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und ihr Freund Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König im September 2021

