Lange hielten sie ihre Liebe geheim. Nachdem hartnäckige Gerüchte aufgekommen waren, die YouTube-Stars Luca und Payton Ramolla (22) seien ein Paar, machten sie ihre Beziehung diese Woche endlich offiziell. Im Netz posteten beide eine Reihe verliebter Pärchenbilder und stellten damit klar, dass sie schon länger total verknallt ineinander sind. Jetzt verriet Luca, wie lange er und Payton schon zusammen sind.

In seinem neusten YouTube-Video stellte Luca seinen Fans die neue Frau an seiner Seite kurz vor und räumte die Verwirrung über die bisherige Dauer seiner neuen Beziehung aus. "Wir sind seit dem 26. Oktober 2021 zusammen – und hoffentlich noch ein paar Wochen mehr", berichtete er, während er neben Payton im Bett lag. Auch den Grund dafür, die Beziehung publik zu machen, sprach er kurz an: "Wir haben es lange geheim gehalten, aber jetzt wurde es irgendwie zu viel, auch mit dem Druck." Immer vorspielen zu müssen, sie wären nicht zusammen, sei ihnen in letzter Zeit zunehmend schwergefallen.

Und auch Payton äußerte sich in ihrer Instagram-Story kurz zu dem Liebesouting. Doch sie machte gleich deutlich, dass sie nicht viel zu dem Thema sagen wolle, sondern verwies stattdessen auf das Video ihres Liebsten. "Wir sind zusammen und das war's", brachte die Influencerin es auf den Punkt.

Instagram / laserluca Payton Ramolla und ihr Freund Luca

Instagram / laserluca Die YouTube-Stars Payton Ramolla und Laserluca

Instagram / payton.r Payton Ramolla und Luca

