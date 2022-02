Paulina Stepowska (32) und ihr Freund sind unzertrennlich! Die diesjährige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist mit dem Musiker Blvth (31) liiert. Im Netz geben sie immer wieder Einblicke in ihr Liebesleben, posten Pärchenbilder oder widmen sich süße Worte. Doch jetzt hat sich Blvth etwas ganz Besonderes ausgedacht, um seine tiefen Gefühle gegenüber Paulina zum Ausdruck zu bringen: Er hat einen Song für sie geschrieben.

In der vergangenen Woche hat Blvth die Single "Supagirl Power" rausgebracht. In einem TikTok-Video verriet der 31-Jährige nun: "Das ist meine Freundin Paulina. Wir sind seit fast acht Jahren zusammen. Am Valentinstag habe ich einen Song veröffentlicht, nur für sie. Sie ist mein Supergirl." In dem Lied selbst singt er unter anderem Zeilen wie "Sie ist das Licht in der Dunkelheit" und "Wenn ich bei ihr bin, ist alles gut".

Paulina gefällt offenbar das Lied ihres Liebsten, der mit bürgerlichem Namen Patrick Denis Kowalewski heißt. Sie kommentierte einen Instagram-Clip, in dem er die Nummer vorstellte, mit haufenweise Herz-Emojis und schrieb: "Alles Gute zur Veröffentlichung, mein Herzblatt. Ich liebe dich."

Instagram / paulina.stepowska Die GNTM-Kandidatin Paulina mit ihrem Freund Blvth, Oktober 2021

Instagram / paulina.gntm22.official Blvth und Paulina Stepowska

Instagram / paulina.stepowska Paulina Stepowska und Blvth im Januar 2016

