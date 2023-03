Umstyling und Co.: So finden Ex-GNTM-Girls die neue Staffel

Wie kommt die aktuelle Staffel Germany's next Topmodel bei den ehemaligen Kandidatinnen an? Heidi Klums (49) Show sorgt gerade wieder für viel Wirbel: Beim Umstyling wurde Selma ein pinker Vokuhila verpasst, das Sedcard-Shooting fand oben ohne statt und Ida konnte direkt einen großen Job bei Intimissimi abstauben. Promiflash hat bei den Ex-Kandidatinnen Noëlla Mbomba und Paulina Stepowska (33) nachgehakt, was sie bisher zur Staffel sagen.

"Ich finde, in unserer Staffel hat man den Ehrgeiz mehr gesehen als Zuschauer. [...] Aber ich warte ab, was mich noch überrascht. Es hat ja erst begonnen", erklärt Noëlla im Promiflash-Interview. Einige der Kandidatinnen würden sie aber schon überzeugen: "Divers sind sie auf jeden Fall. Aber erst mal muss ich eine Verbindung aufbauen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert." Paulina gefällt die aktuelle Staffel auch ganz gut – aber der Intimissimi-Job habe sie besonders beeindruckt. "Da bin ich schon echt neidisch. Also es ist wirklich auch ein ganz toller Kunde und wenn man es schafft, da reinzukommen, dann kann man sich auf jeden Fall schon mal den ersten Schritt sichern im Model-Business", schwärmt das Model.

Besonders das Umstyling beschäftigte die Zuschauer natürlich wieder. "Es hat mal wieder nach Jahren jemand geweint. Darauf hat man doch die ganze Zeit wieder gewartet, dass jemand weint. Und deswegen fand ich das Umstyling toll und unterhaltend", freut sich Noëlla. Sarahs freiwilliger Ausstieg sei jedoch schade, weil sie eine ihrer Favoritinnen gewesen sei.

Instagram / paulina_stepowska Paulina Stepowksa, GNTM-Kandidatin 2022

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

Instagram / noellanyoy Noëlla Mbomba, GNTM-Kandidatin 2022

