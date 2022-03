Sei es Zoff unter den Kandidatinnen, die eine oder andere Aussage oder das allgemeine Show-Geschehen – Germany's next Topmodel kommt nicht immer bei allen Zuschauern gut an. Deshalb sind die GNTM-Girls in den sozialen Medien ab und an sogar Hassnachrichten, Shitstorms und Co. ausgesetzt. Das bereits ausgeschiedene Nachwuchsmodel Jessica Adwubi (22) erklärte jetzt aber im Promiflash-Interview, dass die Produktion die Kandidatinnen auf solche Situationen vorbereitet. "Wir hatten tatsächlich auch ein Meeting, in dem uns dann noch mal erklärt wurde, wie es danach ist, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein. Es war schon sehr interessant", berichtete sie vom Dreh.

