"Dick Ratings": GNTM-Girl Paulina Stepowska ist auf OnlyFans

Paulina Stepowska (34) hat sich nach Germany's Next Topmodel ein zweites Standbein im Netz aufgebaut! Die Berlinerin startet auf der Bezahlplattform OnlyFans durch. Auf Instagram heißt es dazu in ihrer Bio verheißungsvoll: "Von GNTM zum spicy Creator." Die Zeile garniert sie zudem mit einem brennenden Herz-Emoji. Auch auf Insta veröffentlichte sie in den vergangenen Tagen und Wochen immer wieder sexy Schnappschüsse von sich: Beispielsweise teilte sie ein Foto, auf dem sie in einem knappen Bikini unter der Dusche posiert und lasziv in die Kamera blickt.

Aber was genau dürfen Paulinas Follower denn eigentlich von ihr auf OnlyFans erwarten? In ihrer Profilbeschreibung gewährt sie einen kleinen Einblick in ihr Angebot. "Willkommen auf meiner Seite, Babe! Hier poste ich alles, was ich sonst nirgendwo veröffentliche", teasert sie an und zählt dann einige ihrer erotischen Inhalte auf: "100 Prozent persönliche DMs, täglich mehrmals Postings und Storys [...], Soft Nudes, Full Nudes [...], Dick Ratings." Für ein Abo müssen Paulinas Bewunderer monatlich 19,99 US-Dollar hinblättern – das entspricht ungefähr 18 Euro.

Paulina versuchte 2022 ihr Glück bei "Germany's Next Topmodel". Im Rahmen von Heidi Klums (50) Castingshow wollte sie ihren großen Traum vom Modeln in die Realität umsetzen. Dabei schaffte es die Beauty sogar in den Opener der Staffel und durfte gemeinsam mit Heidi zu deren Song "Chai Tea With Heidi" tanzen. Letztendlich musste sie sich aber ihren Kontrahentinnen geschlagen geben. Sie schaffte es bis auf den 16. Platz. Im großen Finale wurde dann Lou-Anne Gleissenebner (20) zur Siegerin der Staffel gekürt.

Instagram / paulina_stepowska Paulina Stepowska im Dezember 2023

Instagram / paulina_stepowska Paulina Stepowska, Influencerin

