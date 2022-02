Linda Evangelista (56) zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit. Das Model hat sich in den vergangenen Jahren stark zurückgezogen. Erst vor wenigen Monaten erklärte die Berühmtheit auf Social Media den Grund dafür. Sie fühlt sich "brutal deformiert", seit vor sechs Jahren ein Beauty-Eingriff schiefgegangen ist. Inzwischen hat Linda allerdings keine Lust mehr, sich zu verstecken, wie sie in einem Post verriet. Und tatsächlich lichteten Paparazzi die gebürtige Kanadierin nun bei einem Spaziergang durch New York ab.

Diese Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen Linda am vergangenen Mittwoch in der Metropole. In einem schwarzen Pullover und einer dicken Daunenjacke läuft die 56-Jährige darauf offenbar vollkommen entspannt durch New York. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass sie sich seit ihrer verpfuschten Beauty-Behandlung in der Öffentlichkeit zeigt. Bereits vor einigen Tagen ließ sie sich für ein Magazin ablichten und zeigte dabei auch die Stellen an ihrem Körper, die ihrer Meinung nach deformiert sind.

Linda hatte sich vor sechs Jahren einer Prozedur unterzogen, bei der durch Kälte Fettzellen zerstört werden sollen. Bei ihr hatte der Eingriff allerdings den gegenteiligen Effekt und ihre Fettzellen haben zugenommen. Inzwischen hat Linda Klage eingereicht und fordert Schadensersatz in Millionenhöhe.

Getty Images Linda Evangelista im September 2009

Getty Images Linda Evangelista im Mai 2014

Getty Images Linda Evangelista, ehemaliges Supermodel

