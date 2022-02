Elyas M'Barek (39) kann es kaum glauben. Der Schauspieler befindet sich derzeit in Mailand, um dort die Fashion Week zu besuchen. Auch die schwangere Rihanna (34) und ihr Partner A$AP Rocky (33) sind zurzeit in der Metropole unterwegs. In ihrem Kleopatra-Look zog die Sängerin erst vor wenigen Tagen alle Blicke auf sich. Nun konnte auch Elyas die Musikerin aus nächster Nähe betrachten, wie er seinen Fans im Netz zeigte

In seiner Instagram-Story teilte der Türkisch für Anfänger-Star zwei Videos, auf denen die "We Found Love"-Interpretin und der Rapper zu sehen waren. Gemeinsam mit der 34-Jährigen und deren Freund feierte der Filmstar auf der Aftershow-Party von Gucci. Während Rihanna mit einer auffälligen Felljacke bekleidet im Raum stand, sorgte A$AP Rocky für die musikalische Unterhaltung an dem Abend.

Die angebliche Partnerin des 39-Jährigen, Jessica Riso, war allem Anschein nach nicht mit von der Partie. Der Schauspieler trat die Reise nach Italien stattdessen gemeinsam mit seinem Freund Damiano von Eckert an. Mit diesem schlemmte er am Tag nach der Party genüsslich in einem Restaurant.

Patrick G. / BACKGRID A$AP Rocky und Rihanna im Februar 2022 in Mailand

Getty Images Elyas M'Barek bei der Fashion Week in Mailand

Instagram / jessriso Jessica Riso, Model

