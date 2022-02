Darya Strelnikova kennt sich mit Mode aus. Die Fashion-Influencerin ist bekannt dafür, immer die angesagtesten Looks zu tragen. Fendi, MCM oder Chanel – kein Accessoire ist zu exklusiv für die gebürtige Russin. Innerhalb der sozialen Medien erfolgreich ist die Blondine spätestens seit ihrer Teilnahme an der zehnten Staffel von Germany's next Topmodel im Jahr 2015. Heute ist Darya noch immer dick im Geschäft mit dem, was sie tut – aktuell erfreut sie ihre Fans mit einem ziemlich heißen Schnappschuss.

Auf Instagram postet Dayra ein Foto, das sie in Dessous zeigt. Dass der Bildausschnitt nur bis knapp unters Dekolleté reicht, macht den Anblick für ihre Follower nicht weniger aufreizend. Es hagelt Herzchen- und Flammen-Emojis in der Kommentarspalte. "Absolut traumhaft, wunderschön und super siehst du aus", schreibt eine Userin. Darya selbst versieht das Bild mit dem vielsagenden Kommentar: "Cinderella by day, sinderella by night." (zu Deutsch: Cinderella am Tag, Sünderella in der Nacht)

Die Netz-Bekanntheit lässt inzwischen eine Community von über 280.000 Followern an ihrem Leben teilhaben. Eine starke Leistung, bedenkt man, dass die GNTM-Kandidatinnen im Jahr 2015 noch kaum etwas mit Instagram zu tun hatten und sich ihre Reichweite nach der Show alleine aufbauen mussten.

