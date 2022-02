Zum Dahinschmelzen! Seit Kurzem ist Herzogin Kate (40) die neue Schirmherrin für die englische Rugby Football League. Sie übernahm diese Aufgabe von Prinz Harry (37), der diese Rolle vor seinem Rücktritt aus dem britischen Königshaus jahrelang innehatte. Als nun ein großes Match anstand, waren auch Kate und ihr Mann Prinz William (39) vor Ort – auch ihr ältester Sohn Prinz George (8) war dabei: So süß schaute dieser bei dem Match!

Am Samstag besuchten die Royals das große Spiel von England gegen Wales im Rahmen des Rugbyturniers "Six Nations" in London. Der kleine George durfte seine Eltern dorthin begleiten – als Fotografen die Familie ablichten wollten, nutzte er die Gunst der Stunde und schnitt auf einigen Bildern süße Grimassen! Ob der Achtjährige während des Spiels eher für England oder Wales klatschte, war jedoch unklar. Denn während seine Mama aufgrund der Schirmherrschaft für England jubelte, schlug sich Prinz William auf die Seite der Waliser – für das Land ist nämlich er der Patron.

Erst kürzlich verriet Kate bei einem Besuch des Rugbyverbands, dass ihre beiden Söhne George und Prinz Louis (3) große Fans dieses Sports seien. Offenbar spielen die beiden in ihrer Freizeit sogar selbst! Eine Spielerin, die mit Kate an dem Tag zusammen trainiert hatte, erinnerte sich gegenüber The Sun daran zurück, was die Herzogin über George gesagt hatte: "Sie erzählte, dass er etwas größer als die anderen Kinder sei und deshalb einen Vorteil habe."

Anzeige

MEGA Prinz George und Herzogin Kate vor einem Rugby-Spiel, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George und Herzogin Kate bei einem Rugby-Spiel, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Februar 2022 im Twickenham-Stadion in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de